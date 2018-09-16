Трамп заявил, что «дело России» наносит урон его рейтингу

СЕГОДНЯ 03:35 2018-09-16T03:35:48+03:00

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Президент США Дональд Трамп убежден, что расследование приписываемого России пресловутого «вмешательства» в американские выборы 2016 года, наносит ущерб его рейтингу, который, если бы не вся эта «охота на ведьм», был бы выше на целых 25 процентных пунктов. Такими соображениями глава Белого дома поделился с подписчиками в Twitter.