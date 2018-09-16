2018-09-16T03:35:48+03:00
Политика

Трамп заявил, что «дело России» наносит урон его рейтингу

По подсчетам президента США, эта «охота на ведьм» стоила ему 25 процентных пунктов
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп убежден, что расследование приписываемого России пресловутого «вмешательства» в американские выборы 2016 года, наносит ущерб его рейтингу, который, если бы не вся эта «охота на ведьм», был бы выше на целых 25 процентных пунктов. Такими соображениями глава Белого дома поделился с подписчиками в Twitter.

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