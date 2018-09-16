В армии Израиля отказались комментировать удары в окрестностях аэропорта Дамаска

СЕГОДНЯ 05:13 2018-09-16T05:28:03+03:00

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В армии Израиля отказались отвечать на вопросы по поводу ракетных ударов в окрестностях международного аэропорта Дамаска, о которых сообщило сирийское информационное агентство SANA.

«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», - приводит слова сотрудницы пресс-службы израильских Вооруженных сил РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, информация об очередной атаке авиации еврейского государства появилась в субботу, 15 сентября. Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что боевые самолеты ВВС Израиля выпустили несколько снарядов в районе аэропорта сирийской столицы.

При этом силам противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии удалось сбить часть ракет. Однако, некоторые снаряды все же достигли цели: неподалеку от воздушной гавани прогремело несколько взрывов.

Напомним, Израиль уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии. К примеру, в июле стало известно о ракетном ударе по позициям сирийских правительственных войск, находящихся в районе аэропорта Нейраб.