В армии Израиля отказались комментировать удары в окрестностях аэропорта Дамаска
В армии Израиля отказались отвечать на вопросы по поводу ракетных ударов в окрестностях международного аэропорта Дамаска, о которых сообщило сирийское информационное агентство SANA.
«Мы не комментируем сообщения из-за рубежа», - приводит слова сотрудницы пресс-службы израильских Вооруженных сил РИА Новости.
Как ранее писал сайт kp.ru, информация об очередной атаке авиации еврейского государства появилась в субботу, 15 сентября. Агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что боевые самолеты ВВС Израиля выпустили несколько снарядов в районе аэропорта сирийской столицы.
При этом силам противовоздушной обороны (ПВО) армии Сирии удалось сбить часть ракет. Однако, некоторые снаряды все же достигли цели: неподалеку от воздушной гавани прогремело несколько взрывов.
Напомним, Израиль уже неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии. К примеру, в июле стало известно о ракетном ударе по позициям сирийских правительственных войск, находящихся в районе аэропорта Нейраб.
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