Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким людей, погибшим в результате страшного стихийного бедствия – смертоносного урагана «Флоренс», который обрушился на восточное побережье Штатов в пятницу.
«Стало известно о пяти смертях в результате урагана «Флоренс»! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Бог!» - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.
Это сообщение он опубликовал в субботу, 13 сентября. А к вечеру воскресенья число жертв стихии в Южной и Северной Каролине возросло до 15. Еще несколько часов назад сообщалось о 13 погибших.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма, но все же остается очень опасным. Он привел к массовым отключениям электричества, разрушениям и наводнениям. В субботу Трамп провел в Овальном кабинете совещание по ликвидации последствий стихии.
Смертоносный ураган «Флоренс» обрушился на восточное побережье США.Чудовищный ветер и и проливные дожди принесли разрушения в штаты Южная и Северная Каролина, есть человеческие жертвы. Но и здесь нашелся смельчак, в одиночку выступивший против стихии