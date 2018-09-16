Трамп выразил соболезнования семьям жертв урагана «Флоренс»

16 Сент. 23:23 2018-09-16T23:28:42+03:00

К этому часу число погибших из-за урагана «Флоренс» возросло до 15 [видео]

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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родным и близким людей, погибшим в результате страшного стихийного бедствия – смертоносного урагана «Флоренс», который обрушился на восточное побережье Штатов в пятницу.

«Стало известно о пяти смертях в результате урагана «Флоренс»! Глубочайшие соболезнования и поддержка семьям и друзьям погибших. Храни их Бог!» - написал глава Белого дома на своей странице в Twitter.

Это сообщение он опубликовал в субботу, 13 сентября. А к вечеру воскресенья число жертв стихии в Южной и Северной Каролине возросло до 15. Еще несколько часов назад сообщалось о 13 погибших.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее ураган «Флоренс» ослаб до тропического шторма, но все же остается очень опасным. Он привел к массовым отключениям электричества, разрушениям и наводнениям. В субботу Трамп провел в Овальном кабинете совещание по ликвидации последствий стихии.