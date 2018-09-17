Монеточка отменила концерт в Москве за полчаса до его начала

СЕГОДНЯ 03:55 2018-09-17T04:22:10+03:00

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Певица Лиза Монеточка (в миру Елизавета Гырдымова) внезапно – за полчаса до начала концерта – отменила свое выступление в столичном клубе Gipsy.

«Вынуждены вам сообщить, что @monetochkaliska не выйдет сегодня на сцену по причинам известным только ей одной», - говорится в сообщении клуба на его странице в Instagram.

gipsy_huipsy Вынуждены вам сообщить, что @monetochkaliska не выйдет сегодня на сцену по причинам известным только ей одной Но это не значит, что мы не можем добавить еще одну ночь цыганских танцев в этот викенд. @katosina @antonique @dmaselle обещают ставить треки на заказ, играть Монеточку на реверсе и репите. P.S. Организаторы вечеринки Yuccies @yuccie.parties гарантируют возврат билетов при обращении по месту приобретения. По всем другим вопросам можете обращаться к нам директивно. #gipsyonelove

Пока девушка нак и не объяснила, почему приняла такое неожиданное для поклонников ее таланта решение. Стоит отметить, что Монеточка не впервые отменяет свое выступление без объяснения причин.

Так, за несколько дней до начала «Нашествия» певица объявила, что не приедет на рок-фестиваль. Просто извинилась перед теми, кто рассчитывал ее увидеть в этом году на одном из крупнейших фестивалей нашей страны.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в минувшую пятницу на Первом канале вышел очередной выпуск популярного шоу «Поле чудес», в котором участвовала Лиза Монеточка. Девушка даже вышла в финал, угадав слово «паршивый», поцеловалась с Леонидом Якубовичем и получила от него в подарок мультиварку.

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Лиза Монеточка – тоненькая рыжая девушка, которая скромно играет на синтезаторе и нежным детским голоском напевает совсем не детские песни. За пару лет юная певица покорила весь интернет, а теперь делает первые шаги и на телевидении. Подростки массово распевают хиты “Каждый раз” и “Нимфоманка”, музыкальные критики до пены у рта спорят о феномене Монеточки, а взрослые просто тихонько включают ее песни в машине по пути на работу. Так кто же она - 20-летний кумир миллионов (подробности).