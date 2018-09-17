2018-09-17T11:23:55+03:00
В мире

Глава Пентагона посетил Македонию впервые за 14 лет

Джеймс Мэттис прибыл в Скопье, чтобы поддержать вступление республики в НАТО
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны США Джеймс МэттисМинистр обороны США Джеймс МэттисФото: REUTERS
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Министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис в понедельник, 17 сентября, прибыл в Македонию. Последний раз глава Пентагона посещал эту республику еще 14 лет назад.

Нынешний визит призван продемонстрировать поддержку американцев в намерении Македонии вступить в НАТО, а также их приверженность сохранению мира в балканском регионе.

"Я поеду навестить наших македонских друзей, и я дам понять, что Соединенные Штаты поддерживают македонский народ", - сказал Мэтисс, выступая перед журналистами в Пентагоне.

Уточняется, что по прилету в Скопье главу Минобороны США встретили его македонская коллега Радмила Шекеринская и премьер-министр республики Зоран Заев, передает ТАСС.

Напомним, что в июле этого года страны-члены НАТО согласились начать переговоры о вступлении Македонии в военный блок. Республика сможет стать 30-м членом североатлантического альянса лишь при условии подписания соглашения о смене названия государства.

Сайт kp.ru писал о том, что Афины многие годы требовали этого от Македонии, ведь ее наименование совпадает с одним из греческих регионов. В июне страны достигли соглашения о переименовании республики в Северную Македонию.

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