В интернете CNN обвинили в создании фейков

СЕГОДНЯ 07:59 2018-09-18T08:08:38+03:00

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В соцсетях пользователи раскритиковали телеканал CNN за сообщение, основанное на данных анонимного источника о том, что российский самолет Ил-20 с 14 военнослужащими на борту могли по ошибке сбить силы ПВО Сирии. Телекомпанию обвинили в создании фейковых новостей и провокации.

«Внимание: похоже на провокацию Соединенных Штатов, CNN утверждает, что Сирия сбила российский самолет-разведчик», — написал Nardeep Pujji.

«CNN в своем репертуаре... Не говоря уже о том, что российский самолет упал, когда Израиль и Франция атаковали Сирию, суверенное государство, шквалом ракет. Или, что Сирийская ПВО связана с российскими военными и российскими самолетами, оснащенными транспондерами IFF (Friend or Foe – пер с англ. друг или враг)», - отметила @VeraVanHorne.

«CNN руководствуется пропагандой Соединенных Штатов, пытаясь заставить вас поверить, что Сирия случайно подбила российский самолет, который поднялся в небо, чтобы помочь сирийским зенитным системам обороны. Это все равно, если как снайпер случайно подстрелил наводчика.», - считает @migueldelopera.

«Все российские самолеты находятся в Сирийской системе как «товарищеские»... нет никакого способа, чтобы Сирия выстрелила в самолет.. В настоящее время подозреваемых являются Израиль и Франция», - подчеркнул пользователь @AngelPhrog.

«Когда военный корабль Франции стрелял ракетами, а истребители F-16 Израиля атаковали несколько объектов в Латакии (вблизи военно-воздушной базы России), был сбит российский военный самолет. Согласно CNN, «анонимный» чиновник из США предполагает, что его сбили …сирийцы. Вы в это верите?», - спрашивает пользователей @ProfessorsBlogg.

Как передавал сайт kp.ru, CNN сообщил ранее, что неназванные источники в правительстве и Пентагоне рассказали, что ПВО Сирии случайно сбили российский самолет, когда отражали ракетную атаку на город Латакия. При этом ответственной за обстрел сирийской территорпии они называли израильскую сторону.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские радары зафиксировали пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в этом районе.