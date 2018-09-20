2018-09-20T00:08:36+03:00
Политика

Помпео пригласил главу МИД КНДР встретиться в Нью-Йорке

Глава Госдепартамента заявил о начале переговоров об изменениях в отношениях между Вашингтоном и Пхеньяном
Юлия ДИВЕЕВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь США Майкл Помпео пригласил своего северокорейского коллегу Ли Ён Хо посетить Нью-Йорк для проведения двусторонних переговоров. Как отметил глава американской дипломатии, США и КНДР необходимо немедленно начать переговоры об изменении отношений между странами в свете итогов третьего межкорейского саммита, который проходит в Пхеньяне.

"Этим утром я пригласил моего коллегу, министра иностранных дел Ли Ён Хо встретиться на следующей неделе в Нью-Йорке, где мы оба уже будем присутствовать на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мы также пригласили представителей Северной Кореи встретиться с нашим спецпредставителем по КНДР Стивеном Биганом в Вене, в Австрии, при первой же возможности", - сообщил Помпео.

Госсекретарь выразил уверенность, что переговорный процесс станет началом перемен в отношениях США и КНДР, благодаря согласию Ким Чен Ына провести скорейшую денуклеаризацию Кореского полуострова, которую планируется завершить до 2021 года.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Пхеньяне проходит третий в этом году межкорейский саммит. Как писал сайт kp.ru, главы Северной и Южной Кореи провели беседу в формате тет-а-тет и подписали совместный документ. В нем прописано, что Пхеньян закроет западный испытательный полигон Сохэ в Точханни, а также полностью демонтирует расположенные Йонбёне ядерные объекты.

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