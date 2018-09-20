2018-09-20T04:43:36+03:00
Крушение самолета Ил-20 в Сирии

Глава ВВС Израиля привезет в Москву данные по крушению Ил-20 в Сирии

Делегация Армии обороны передаст России всю имеющуюся информацию и основные выводы расследования
Юлия ДИВЕЕВА
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В Москву приедет израильская военная делегацияВ Москву приедет израильская военная делегацияФото: REUTERS
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В Москву сегодня, 20 сентября, прибудет командующий ВВС Израиля Амикам Норкин, который привезет доклад с данными по крушению самолета ВКС России Ил-20 в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

Вместе с главой ВВС в состав израильской делегации вошли глава подразделения по международному сотрудничеству ВВС Израиля бригадный генерал Эрез Мэйсел, офицеры Управления разведки, ВВС и Оперативного командования.

«Командующий ВВС и делегация представят все данные по инциденту во всех аспектах, включая предварительную информацию и основные выводы расследования», - говорится в заявлении.

Также в пресс-службе отметили, что участники делегации проинформируют Россию о «непрекращающихся попытках Ирана переправить стратегические вооружения ливанскому движению «Хезболлах» и закрепиться в военном отношении в Сирии», передает ТАСС.

Напомним, Ил-20 пропал с радаров по пути на авиабазу Хмеймим 17 сентября в 23:00 в 30 км от побережья Сирии. Минобороны РФ заявило, что самолет был сбит сирийскими ПВО. В этот момент израильские истребители F-16 обстреливали Латакию, прикрываясь нашим воздушным судном.

В Армии обороны заявили, что предупреждали Россию о своей военной операции в арабской республике по «горячей линии», однако не уточнили время оповещения.

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