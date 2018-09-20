Будапешт предостерег Украину от попыток запугивания закарпатских венгров

СЕГОДНЯ 20:34 2018-09-20T20:34:07+03:00

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что возражения Киева против двойного гражданства говорят о несерьезном отношении к интеграции с ЕС и НАТО

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Будапешт решительно выступает против попыток украинских властей запугать закарпатских венгров, а также воспринимает возражение Киева против их двойного гражданства как признак отсутствия готовности к евроинтеграции.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя скандал с предполагаемой тайной выдачей венгерского гражданства жителям Закарпатской области Украины.

«Правительство (Венгрии) не позволит украинской администрации еще больше ухудшить положение закарпатских венгров и осуждает попытки запугать их самым решительным образом», - подчеркнул Сийярто.

Он также добавил, что двойное гражданство является «повседневной» практикой в Евросоюзе.

«Соответственно возражения Украины не указывают на то, что Киев серьезно относится к евроинтеграции и вступлению в НАТО», - констатировал глава МИД Венгрии.

Также Сийярто призвал Киев признать свои международные обязательства и тот факт, что 150-тысячная венгерская община в Закарпатье «все еще имеет права, даже если Украина пытается их нарушить».

Ранее в среду в сети было опубликовано видео, на котором предположительно запечатлена церемония принятия жителей города Берегово Закарпатской области Украины в гражданство Венгрии местным консульством страны.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что если подлинность видео подтвердиться, персонал венгерского консульства будет выслан из страны.

Выдача венгерских паспортов в Закарпатье.Що не сус д, то "екземпляр". Угорщина, яка по правилам НАТО не може мати територ альних претенз й до нший кра н, вочевидь, хоче в дломити шмат Укра ни "по-тихому", тому розда сво паспорти укра нцям.

Напомним, в Закарпатской области Украины компактно проживает довольно большая венгерская община, которая является одновременно предметом неустанной заботы Будапешта и причиной головной боли для Киева.

Вопрос закарпатских венгров вновь вызвал напряжение в отношениях двух стран после принятия на Украине дискриминационного по отношению к нацменьшинствам закона «Об образовании». Кроме того, в Закарпатье участились выступления украинских националистов. Будапешт настаивает на введении в регион миссии ОБСЕ, а также грозится препятствовать процессу сближения Киева с ЕС и НАТО.

Между тем украинское законодательство запрещает иметь двойное гражданство, но никакие санкции за это, как и процедура выхода из украинского гражданства, не предусмотрены.