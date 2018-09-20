Главком ВВС Израиля передал российской стороне данные о крушении Ил-20 у берегов Сирии

СЕГОДНЯ 22:11 2018-09-20T22:11:49+03:00

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Делегация во главе с главкомом израильских ВВС Амикамом Норкиным провела в Москве несколько встреч с высокопоставленными российскими коллегами и передала имеющиеся данные о крушении Ил-20 ВКС РФ в Сирии.

«На встречах израильские офицеры представили российским коллегам отчет о ситуации, в ходе которой российский самолет был сбит в понедельник вечером сирийскими ПВО, а также выводы расследования, проведенного израильской армией», - говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля.

Встречи проводились в соответствии с договоренностью, достигнутой накануне между президентом РФ Владимиром Путины и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

«Переговоры прошли в доброжелательной атмосфере, представители двух стран провели профессиональную, открытую и прозрачную дискуссию по различным вопросам. Обе стороны подчеркнули важность соблюдения интересов обоих государств и продолжения реализации соглашения о деконфликтизации», - продолжили в пресс-службе.

Кроме того, израильские военные вновь акцентировали внимание на продолжающихся попытках Ирана закрепиться в Сирии в военном отношении и предоставить стратегические вооружения ливанскому шиитскому движению «Хезболлах». Отмечается, что делегация продолжи переговоры в Москве и вернется из России 21 сентября.

Как сообщал сайт «КП», 17 сентября около 23:00 российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 с 15 военнослужащими на борту пропал с радаров над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от берегов Сирии.

В Минобороны РФ уточнили, что воздушное судно возвращалось на авиабазу Хмеймим в Латакии, связь с экипажем была потеряна во время атаки четырех израильских истребителей F-16 на сирийские объекты в этой провинции.

По данным российского оборонного ведомства, израильские истребители использовали Ил-20 в качестве прикрытия, в результате самолет ВКС РФ был сбит сирийским комплексом ПВО С-200. В Москве действия Израиля оценили как враждебные и возложили ответственность за происшествие на Тель-Авив.

В свою очередь в Израиле с обвинениями не согласились, настаивая на том, что вся вина целиком лежит на Сирии.