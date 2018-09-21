Киев подготовил новые санкции против Крыма

СЕГОДНЯ 03:59 2018-09-21T04:21:44+03:00

В перечень компаний, которые могут подпасть под очередные украинские санкции, вошли работающие на полуострове предприятия России, Кипра и Швейцарии

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В Киеве собираются ввести новые санкции против работающих в Крыму компаний. Предложения по этому поводу подготовило так называемое министерство «по вопросам временно оккупированных территорий Украины», а в его «черный список» попали предприятия, связанные с производством химической продукции на полуострове и её реализацией.

«Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированной территории АР Крым вопреки действующему законодательству Украины, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В перечне химических компаний, которые необходимо «наказать» за работу в Крыму, упоминаются две кипрские фирмы, одна швейцарская и три российские.

Как ранее писал сайт kp.ru, накануне лидер Незалежной Петр Порошенко заявил, что когда украинские власти «вернут Крым», из Севастополя уберут базу Черноморского флота России.

Напомним, полуостров вернулся в состав нашей страны в марте 2014 года по итогам референдума, на котором подавляющее большинство местных жителей проголосовали за то, чтобы Крым и Севастополь снова стали частью Российской Федерации. Однако власти Незалежной до сих пор считают его украинским, а из Киева постоянно звучат планы по «возвращению» Крыма и заверения, что это случится уже совсем скоро.

Однако президент России неоднократно говорил, что ни о каком «возврате» полуострова Украине и речи быть не может: «Народ Крыма принял решение, вопрос исторически закрыт».

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