2018-09-22T11:34:18+03:00
Политика

Президент Эквадора назначал Ассанжа советником посольства в Москве

Однако, по данным Reuters, назначение пришлось аннулировать, потому что Великобритания отказалась предоставить ему дипломатический иммунитет
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Австралиец Джулиан Ассанж уже более пяти лет живет на территории эквадорского посольства в ЛондонеАвстралиец Джулиан Ассанж уже более пяти лет живет на территории эквадорского посольства в ЛондонеФото: REUTERS
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Президент Эквадора Ленин Морено в конце прошлого года назначил основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который уже свыше пяти лет живет в эквадорском посольстве в Лондоне, советником дипмиссии своей страны в Москве, сообщает агентство Reuters.

Однако назначение пришлось почти сразу отменить, потому что Великобритания отказалась признать право австралийца на дипломатический иммунитет. Издание ссылается на письмо министерства иностранных дел Эквадора в котором говорится о том, что 19 декабря 2017 года власти страны одобрили «специальное назначение Джулиана Ассанжа, чтобы он мог выполнять функции в посольстве Эквадора в России».

Reuters уточняет, что под «специальным назначением» подразумевается право эквадорского президента назначать на некоторые дипломатические должности непрофессиональных дипломатов. В том же письме, цитирует агентство, приводится выдержка из ответа британского МИД от 21 декабря, где говорится, что Ассанж в рамках Венской конвенции о дипломатических отношениях не обладает какими-либо привилегиями или иммунитетом. После этого его назначение якобы и отозвали.

Это далеко не первая подобная «сенсация» в последнее время. Например, как ранее писал сайт kp.ru, The Guardian опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимные источники утверждала, что российские дипломаты якобы вступали в «секретные переговоры» с окружением основателя Wikileaks и предлагали Ассанжу помощь в побеге из посольства. Якобы целую операцию по его вывозу из королевства разработали.

А за несколько дней до этой публикации Associated Press со ссылкой на такие же «достоверные» источники, некие «секретные документы» и переписку сообщило, будто бы в 2010 году Ассанж пытался получить российскую визу.

Между тем, Ленин Морено, неоднократно говорил, что австралийский хакер превратился в большую проблему для его стррраны, он должен покинуть территорию диппредставительства Эквадора в Лондоне. Не вечно же ему там жить.

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