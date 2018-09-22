2018-09-22T12:25:36+03:00
В мире

Ким Чен Ын пообещал приехать к Мун Чжэ Ину в Сеул в декабре

Об этом сообщил журналистам один из членов южнокорейской делегации в КНДР [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер КНДР Ким Чен Ын (справа) принимает президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ПхеньянеЛидер КНДР Ким Чен Ын (справа) принимает президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ПхеньянеФото: REUTERS
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Еще недавно люто враждовавшие лидеры Южной и Северной Корей, похоже, подружились и решили почаще ездить друг к другу в гости. Во время визита Мун Чжэ Ина в Пхеньян Ким Чен Ын пообещал коллеге и соседу посетить Сеул в декабре.

Об этом рассказал журналистам один из членов южнокорейской делегации, на этой неделе сопровождавшей президента в поездке в КНДР, Сон Гён Сик. Правда, по его словам, точная дата ответного визита северокорейского лидера в столицу Южной Кореи пока не определена, передает агентство Yonhap.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на днях провели уже третью встречу в этом году, причем президент Южной Кореи впервые прилетел на переговоры к северокорейскому коллеге в столицу КНДР.

Встреча лидеров двух Корей и их жен в аэропорту Пхеньяна 18 сентября Фото: REUTERS

Встреча лидеров двух Корей и их жен в аэропорту Пхеньяна 18 сентябряФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Лидеры двух стран-соседок подписали совместный документ, в котором говорится, что Пхеньян закроет западный испытательный полигон Сохэ в Точханни, а также полностью демонтирует расположенные Йонбёне ядерные объекты.

Впервые главы Южной и Северной Корей встретились 27 апреля, оба остались очень довольны результатами личного знакомства и переговоров. Вторая встреча состоялась через два месяца, 26 мая, причем она прошла в той же приграничной деревушке Пханмунджом, что и первая. В этот раз они даже обнялись, как давние друзья.

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