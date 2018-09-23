Порошенко заявил немцам, что строительство «Северного потока – 2» не имеет никакого смысла

СЕГОДНЯ 02:24 2018-09-23T02:39:53+03:00

По его словам, российский газ европейцам гораздо выгоднее получать через Украину, а новый газопровод – лишь «инструмент давления» на Европу

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Лидер Незалежной Петр Порошенко в очередной раз попытался убедить европейцев в том, что им не нужен газопровод «Северный поток – 2», который строится в обход Украины по дну Балтийского моря.

«Этот трубопровод не имеет никакого смысла с точки зрения экономики. Это российская попытка ослабить Украину, которая получала до этого около трех миллиардов долларов за транзит ежегодно», - заявил он в интервью немецкой газете Rheinische Post.

По словам Порошенко, «зачем тратить 20 миллиардов долларов США на газопровод», если его страна «располагает более чем достаточным логистическим потенциалом для доставки российского газа в Европу». Он подчеркнул, что «факты говорят против» этого проекта.

При этом президент Украины решил предупредить «европейских друзей», что газопровод «Северный поток – 2» является «геополитическим инструментом давления на Западную Европу, и зависимость европейских стран от поставок газа из России открывает ей большое поле для шантажа».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Далей Грибаускайте и премьер-министрами трех стран Балтии, заявила о важности проекта «Северный поток – 2» для Германии, отметив, .что потребность ее страны в голубом топливе со временем будет только расти.