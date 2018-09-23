Президент Ирана заявил о причастности к теракту в Ахвазе США и «одной из стран Персидского залива»

СЕГОДНЯ 11:37 2018-09-23T11:37:25+03:00

По словам Роухани, Штаты поддерживают наемных боевиков в регионе и провоцируют на атаки [видео]

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Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что к теракту на военном параде в городе Ахваз причастны Соединенные Штаты и «одна из стран Персидского залива».

Он убежден, что за этой атакой, жертвами которой стали 29 человек и еще около 60 пострадали, стоят наемные боевики, которых поддерживают и провоцируют на нападения именно США. А «одна из южных стран Персидского залива», по его словам, «взяла на себя как финансовые вопросы, так и вопрос вооружения и их (террористов) политики».

«Нам совершенно ясно, кто это сделал, к какой группировке они принадлежат и к кому имеют отношение. Действия преступников не повлияют на решимость иранской нации, и кровопролитие в Ахвазе получит ответ в рамках закона и интересов нашей страны», - цитирует заявление Хасана Роухани РИА Новости.

Напомним, ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что за терактом в Ахвазе стоят страны, действующие по указке США.

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ответственность за расстрел людей на параде взяли на себя сразу две террористические группировки. Одна из них, по мнению Тегерана, связана с Саудовской Аравией.