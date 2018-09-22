Аятолла Хаменеи уверен, что за терактом в Иране стоят «страны-марионетки США»

22 Сент. 23:55 2018-09-23T00:09:22+03:00

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За кровавым терактом на военном параде в иранском городе Ахваз стоят страны, действующие по указке Соединенных Штатов, убежден верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

«Жестокая и печальная трагедия, в которой погибли наши дорогие граждане в Ахвазе, осуществленная наемными террористами, вновь продемонстрировала злодеяния врагов иранской нации. Эти преступления являются заговором государств-марионеток США в регионе, целью которых является создание небезопасной ситуации в нашей любимой стране», - заявил он.

Аятолла Хаменеи выразил глубокие соболезнования семьям жертв теракта и сообщил, что поручил иранским спецслужбам как можно быстрее найти и наказать преступников, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/670031" frameborder="0"></iframe> Теракт на военном параде в Иране: видео.Когда террористы начали стрелять, никто не побежал. Сначала все подумали, что это часть военного парада... Теракт в Иране, в результате которого погибли более 20 человек, попал на видео.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, боевики открыли огонь по людям на параде в субботу утром, 22 сентября. Собравшиеся на площади граждане сначала приняли стрельбу за часть шоу, и только когда раздались крики и появились раненые, поняли, что это террористическая атака и стали в панике разбегаться. По последним данным, погибли 29 человек.