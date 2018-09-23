После теракта на параде в МИД Ирана вызвал послов Британии, Дании и Нидерландов

СЕГОДНЯ 04:59 2018-09-23T05:12:06+03:00

Их поставили в известность о том, что Тегеран подозревает европейские страны в укрывании террористов

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После кровавого теракта на военном параде в городе Ахваз, жертвами которого стали почти 30 человек, в МИД Ирана «на ковер» вызвали послов Дании и Нидерландов, а также временного поверенного в делах Великобритании, сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на официального представителя министерства Бахрама Касеми.

Иностранных дипломатов поставили в известность о том, что Тегеран подозревает европейские страны в укрывании террористов. Касеми отметил, что Иран предупредил датские, голландские и британские власти, что причастные к расстрелу в Ахвазе преступники находятся на территории их стран, призвав арестовать убийц.

«Неприемлемо, что Евросоюз не вносит в черный список членов террористических группировок, пока они не совершат преступления на европейской территории», - приводит агентство его слова.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, боевики открыли огонь по людям на параде в субботу утром, 22 сентября. Собравшиеся на площади граждане сначала приняли стрельбу за часть шоу, и только когда раздались крики и появились раненые, поняли, что это террористическая атака и стали в панике разбегаться. По последним данным, погибли 29 человек. Среди пострадавших есть женщины и дети.