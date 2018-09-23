2018-09-23T11:07:06+03:00
Происшествия

Ответственность за теракт в Иране взяли на себя две группировки

После местного радикального движения о причастности к атаке в Ахвазе заявили боевики ИГ* [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жертвами расстрела в Ахвазе стали 29 человек, многие раненые находятся в тяжелом состоянииЖертвами расстрела в Ахвазе стали 29 человек, многие раненые находятся в тяжелом состоянииФото: EAST NEWS
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Ответственность за субботний теракт на военном параде в иранском городе Ахваз взяли на себя боевики ИГ*, передает агентство Reuters со ссылкой на заявление группировки.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, почти сразу после расстрела людей во время торжественного мероприятия о своей причастности к нападению объявило «Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе», которое, как считают власти Ирана, связано с Саудовской Аравией.

Напомним, трагедия произошла утром 22 сентября, когда во многих городах страны проходили военные парады в память о семилетней ирано-иракской войне 1980 – 1988 годов. Укрывшиеся за стендами четыре террориста в военной форме открыли огонь по участникам и зрителям памятного мероприятия.

Теракт на военном параде в Иране: видео.Когда террористы начали стрелять, никто не побежал. Сначала все подумали, что это часть военного парада... Теракт в Иране, в результате которого погибли более 20 человек, попал на видео.

Граждане, которые в то утро пришли на площадь полюбоваться парадом, сначала приняли выстрелы за часть шоу, и только когда раздались крики и появились раненые, поняли, что это террористическая атака, стали в панике разбегаться.

Стрельба продолжалась около 10 минут. По последним данным, погибли 29 человек, ранены более 50. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Стрельба в Иране попала на видео.

После кровавого теракта в МИД Ирана вызвали послов Дании и Нидерландов, а также временного поверенного в делах Великобритании. Иностранных дипломатов поставили в известность о том, что Тегеран подозревает их страны в укрывании террористов. По мненю иранских властей, причастные к расстрелу в Ахвазе преступники уже находятся в Европе.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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