В Раде высмеяли слова Порошенко о "самой сильной армии на континенте"

СЕГОДНЯ 08:48 2018-09-24T08:49:01+03:00

Депутат Вадим Рабинович указал на то, что при таком раскладе североатлантический альянс сам должен двигаться в сторону Украины

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович высмеял громкое заявление президента Украины Петра Порошенко, который назвал армию незалежной самой сильной на континенте.

Парламентарий подчеркнул, что действительно уже слышал такие слова не только от главы государства, но и от главнокомандующих страны, однако при таком раскладе есть один нюанс.

"У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идет к нам. Мы же самые сильные", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Стоит отметить, что сам Порошенко неоднократно пытался убедить украинцев и весь остальной мир в мощи подконтрольных ему Вооруженных сил. Он уже не раз говорил о том, что украинская армия самая сильная среди всех европейских, ну или совсем скоро станет ею, а потом вступление в НАТО якобы уже вот-вот состоится. Так, киевские власти даже подумывали сделать "суперход" и разместить на территории страны базу ПРО США, а также несколько американских дивизионов Patriot.

Однако многие западные страны такого рвения Украины не разделяют. Например, в конце мая правительство Венгрии направило генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу официальное обращение, в котором призвало пересмотреть отношения с Киевом. В Будапеште подчеркнули, что Украина ослабла до такой степени, что теперь не способна выполнять даже свои базовые обязательства.

Примечательно, что Россию принять в североатлантический альянс могли бы уже давно. Но как с сожалением отметил бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, Москва никогда не подавала заявок, передает сайт kp.ru.