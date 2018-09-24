Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками

СЕГОДНЯ 15:36 2018-09-24T15:36:57+03:00

По мнению Елены Анатольевны, спортсменам из других стран уже незачем будет выходить на лед, если наши будут делать три четверных прыжка

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Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала предложение американцев об установлении нового возрастного ограничения на допуск спортсменок к международным соревнованиям.

Напомним, что сейчас в таких стартах могут участвовать фигуристки, которым уже исполнилось 15. В Соединенных Штатах предложили увеличить этот порог еще на три года.

"Это предложение на конгрессе не прошло. Естественно. Куда ж с нашими бороться? Соперникам вообще нет смысла выходить, если русская будет прыгать три четверных уже сейчас на чемпионате мира. Ограничения по возрасту уравняют всех. И Запад борется своими способами", - сказала Чайковская в интервью "Комсомольской правде".

Она подчеркнула, что возрастную границу действительно можно поднять, но не так высоко, а лет до 16. Именно к этому времени организм подростков полностью сформирован.

"Но этого, наверное, пока нельзя делать, раз уже выросло такое поколение. Мы не имеем права его держать. Будем бороться за них", - подчеркнула тренер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Чайковская также прокомментировала выступление юной россиянки Александры Трусовой на этапе юниорского Гран-При. Тогда спортсмена исполнила четверной прыжок "лутц".

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