2018-09-24T15:36:57+03:00
Спорт

Тренер Чайковская рассказала, как Запад борется с российскими фигуристками

По мнению Елены Анатольевны, спортсменам из других стран уже незачем будет выходить на лед, если наши будут делать три четверных прыжка
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Советский и российский тренер по фигурному катанию Елена ЧайковскаяСоветский и российский тренер по фигурному катанию Елена ЧайковскаяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Елена Чайковская прокомментировала предложение американцев об установлении нового возрастного ограничения на допуск спортсменок к международным соревнованиям.

Напомним, что сейчас в таких стартах могут участвовать фигуристки, которым уже исполнилось 15. В Соединенных Штатах предложили увеличить этот порог еще на три года.

"Это предложение на конгрессе не прошло. Естественно. Куда ж с нашими бороться? Соперникам вообще нет смысла выходить, если русская будет прыгать три четверных уже сейчас на чемпионате мира. Ограничения по возрасту уравняют всех. И Запад борется своими способами", - сказала Чайковская в интервью "Комсомольской правде".

Она подчеркнула, что возрастную границу действительно можно поднять, но не так высоко, а лет до 16. Именно к этому времени организм подростков полностью сформирован.

"Но этого, наверное, пока нельзя делать, раз уже выросло такое поколение. Мы не имеем права его держать. Будем бороться за них", - подчеркнула тренер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Чайковская также прокомментировала выступление юной россиянки Александры Трусовой на этапе юниорского Гран-При. Тогда спортсмена исполнила четверной прыжок "лутц".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Медведева должна была принести розу Тутберидзе, сказать спасибо - и уехать": Заслуженный тренер СССР и России Елена Чайковская

Легенда мирового фигурного катания возглавила тренерский совет нашей федерации и рассказала "Комсомолке", чего она ждет от нового сезона (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Голикова: Правительству следует рассмотреть увеличение минимального возраста для покупки алкоголя
Роскомнадзор заблокировал 550 сайтов с личными данными россиян
"Очень жаль, что их союз развалился": Тренер Чайковская об уходе Медведевой от Тутберидзе
Индонезийский подросток 49 дней дрейфовал в море в плавучей хижине
Эксперт объяснил, почему Украина хочет перенести переговоры по Донбассу
Оргкомитет «Мисс Украина — 2018» лишил победительницу короны
Еврокомиссия попросила Суд ЕС оценить судебную реформу в Польше
Курс доллара на Мосбирже впервые с 9 августа опустился ниже 66 рублей
"Двойное беззаконие": Додон прокомментировал свое отстранение от власти
"Дальше будет сложнее": Тренер Чайковская оценила четверной лутц Трусовой
СБУ ждет на допрос Жириновского 27 сентября
Путин сообщил Асаду о намерении РФ передать Сирии комплекс С-300
Суд посчитал законным возврат Феоктистову $2 млн по делу Улюкаева
Финская полиция обвинила россиянина в отмывании денег
Суд временно отстранил президента Молдавии от должности
Монсеррат Кабалье госпитализирована в Барселоне
Россия передаст Сирии комплекс С-300 в связи с крушением Ил-20
Гибель Ил-20 в Сирии: Шойгу принял меры, которые охладят "горячие головы"
Мощный ураган обрушился на Европу
Украина предложила отказаться от переговоров по Донбассу в Минске
ВОЗ назвала главную угрозу жизни миллионов людей
В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде