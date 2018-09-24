2018-09-24T15:53:45+03:00
Спорт

"Очень жаль, что их союз развалился": Тренер Чайковская об уходе Медведевой от Тутберидзе

Елена Анатольевна считает, что 18-летней Жене будет тяжело в новой команде под руководством канадца Брайана Орсера
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Тренер Этери Тутберидзе со своей бывшей ученицей Евгенией МедведевойТренер Этери Тутберидзе со своей бывшей ученицей Евгенией МедведевойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Заслуженный советский и российский тренер по фигурному катанию Елена Чайковская призналась, что ей не нравится вся эта история с уходом Евгении Медведевой от наставницы Этери Тутберидзе, потому что распался по-настоящему "замечательный альянс".

"Каждый переход такого выдающегося спортсмена от одного тренера к другому - это плохо. Всегда наступает момент, когда ты начинаешь спускаться с горы. Вот тут ты меняешь тренера, потому что не видишь ошибок в себе, потому что считаешь, что ты гениален. И не желаешь обернуться и посмотреть, как же жить дальше. В этот момент всегда виноват тренер", - сказала Чайковская в интервью "Комсомольской правде".

Она подчеркнула, что расставание Жени и Тутберидзе произошло "как-то не очень красиво", и юная спортсменка должна была перед отъездом хотя бы сказать "спасибо".

"Но так получилось. В этом случае не надо туда лезть. Вы не поможете ничем. Я никогда не полезу. Расставание уже произошло.<...> Мне просто очень жаль, что их союз с Тутберидзе развалился", - сказала тренер.

По мнению Чайковской, сейчас самой Евгении будет довольно тяжело влиться в новую команду под руководством канадца Брайана Орсера. Об это свидетельствует и ее последнее выступление в Москве, которое было не особо выдающимся. Однако тренер уверена, что время для самого лучшего проката еще наступит, потому что Женя "сильная спортсменка", и сейчас "не время расставлять, кто первый, кто второй".

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