2018-09-10T01:25:50+03:00
Спорт

Тутберидзе ушла с трибуны во время выступления Медведевой

Тренер по фигурному катанию и ее бывшая ученица на контрольных прокатах сборной России старательно друг друга не замечали
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Тренер Этери Тутберидзе со своей бывшей ученицей Евгенией МедведевойТренер Этери Тутберидзе со своей бывшей ученицей Евгенией МедведевойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во время контрольных прокатов российских фигуристов на льду московской арены «Мегаспорт» тренер Этери Тутберидзе вместе со своей командой ушла с трибун, когда показывать свою короткую программу стала ее бывшая воспитанница Евгения Медведева. В недавнем прошлом обожавшие друг друга наставница и ученица старательно делали вид, что не замечают друг друга.

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпиады – 2018 приехала из Канады в Москву со своим новым тренером Брайаном Орсером, сообщает газета «Советский спорт».

Напомним, как писал сайт kp.ru, о том, что Евгения Медведева решила сменить тренера, стало известно в мае этого года. Тогда юная фигуристка призналась, что это был самый трудный выбор в ее жизни, ведь под опекой Этери Тутберидзе Женя провела целых одиннадцать лет.

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады 2018 Евгения Медведева в гостях у «Радио «Комсомольская правда» Фото: Иван МАКЕЕВ

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады 2018 Евгения Медведева в гостях у «Радио «Комсомольская правда»Фото: Иван МАКЕЕВ

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Этери Тутберидзе стала известна после того, как ее юная воспитанница Юлия Липницкая на Олимпиаде – 2014 покорила весь мир. И хотя «девочка в красном пальто» выиграла золото Сочи только в команде, а в одиночных соревнованиях была только пятой, ее еще долго возносили до небес. Но после Игр Липницкая так и не смогла выйти на высший уровень, ушла от Тутберидзе к другому тренеру, а потом и вовсе в возрасте 19 лет завершила карьеру.

Об этом много писали, но потом все как-то быстро переключились на новую воспитанницу Тутберидзе Евгению Медведева, которая за два года не проиграла вообще ни одного старта и стала двукратной чемпионкой мира. А в начале прошедшего сезона у Тутберидзе зажглась новая звездочка – Алина Загитова (подробности).

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