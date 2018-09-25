2018-09-25T03:30:15+03:00
Политика

Роухани назвал ужасными слова Хейли о причастности Ирана к теракту в Ахвазе

Иранский лидер напомнил постпреду США в ООН об атаке 11 сентября 2001 года
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сказала ужасную вещь, обвинив Иран в причастности к террористической атаке в Ахвазе. С таким заявлением выступил иранский президент Хасан Роухани.

«Официальный представитель США недавно сказала ужасное про террористическую атаку в Ахвазе и выставила иранское правительство ответственным за теракт! Что бы подумали американцы, если бы мы сказали то же самое о теракте 11 сентября?» — спросил Роухани в своем Twitter.

Ранее телеканал CNN процитировал слова Никки Хейли, которая в ответ на обвинения Ирана о причастности США к теракту в Ахвазе порекомендовала Роухани обратить внимание на происходящее в его стране.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 22 сентября в городе Ахваз произошел теракт. Четыре террориста в военной форме открыли огонь по людям прямо во время военного парада. Стрельба продолжалась 10 минут. Боевики попытались прорваться к трибунам, где сидели высокопоставленные офицеры, но их остановил спецназ полиции. В результате теракта погибли 29 человек, и еще 60 получили ранения.

Роухани в обращении к народу обвинил в случившемся Соединенные Штаты и «одну из стран Персидского залива».

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