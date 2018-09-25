Госдума приняла закон о наказании за увольнение сотрудников предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 11:22 2018-09-25T11:28:31+03:00

Документ также подразумевает уголовную ответственность за отказ в приеме на работу таких граждан

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На заседании Госдумы депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовном наказании за необоснованное увольнение или отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста.

Документ, внесенный ранее президентом РФ Владимиром Путиным, предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тысяч рублей или обязательные работы до 360 часов.

Предпенсионный возраст начинается за пять лет до времени выхода на пенсию. В пояснительной записке к проекту отмечается, что он нацелен на достижение целей Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы.

Напомним, в июле 2018 Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменениях пенсионной системы, подразумевающий повышение пенсионного возраста — до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Но в августе Путин предложил несколько мер, смягчающих это решения. Глава государства заявил, что женщины должны выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65. Кроме того, президент выступил с инициативой повысить пособие по безработице и ввести ответственность за увольнение и отказ в приеме на рабу людей предпенсионного возраста.

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