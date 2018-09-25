СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-25T16:52:06+03:00

Американские хедж-фонды впервые с 2017 года стали играть против рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За неделю торгов на чикагской бирже CME «быки» сократили длинные позиции на 41%, значительно уступив «медведям»

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Ставка американских спекулятивных инвесторов (преимущественно хедж-фондов) на ослабление рубля превысила ставку на его укрепление в ходе торгов на чикагской бирже CME.

Об этом свидетельствует недельный отчет Комиссии по фьючерсной торговле США, который отражает данные на конец вторника, 18 сентября.

За отчетную неделю «медведи» на 63% (с 5303 до 8639) увеличили короткие позиции по фьючерсам на курс рубля (стратегия торговли, предусматривающая игру на понижение). Вместе с тем «быки» сократили длинные позиции на 41%, с 8197 до 4809.

В результате чистая позиция (разность между количеством длинных и коротких) стала отрицательной впервые с августа 2017 года.

Напомним, текущее ослабление рубля началось после введения очередного пакета антироссийских санкций США в августе этого года. Уже 10 сентября падение курса национальной валюты достигло пика — в течение дня курс доллара поднимался до 70,6 рублей.

На этом фоне Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5%, а также продлил до конца года мораторий на покупку иностранной валюты на Мосбирже в рамках бюджетного правила.

Кроме того, поддержку рублю оказывают растущие нефтяные цены. Крупные нефтетрейдеры прогнозирую рост цен на «черное золото» до уровня выше 100 долларов за баррель уже в четвертом квартале 2018 года или в начале 2019 года.

Тем не менее, внешние факторы, в частности, санкционная угроза США продолжают оказывать давление на курс рубля. Так, 21 сентября Белый дом издал исполнительный указ по реализации закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), а Госдепартамент и Минфин США впервые ввели персональные ограничения против покупателей российских вооружений. Также в ноябре ожидается принятие довольно жестких санкционных мер в связи с так называемым «делом Скрипаля».