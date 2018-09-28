Порошенко заявил, что Украина де-факто является восточным флангом НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна де-факто является восточным флангом североатлантического альянса. Такое заявление политик сделал во время посещения базы Береговой охраны "Балтимор" в Соединенных Штатах.
"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", — сказал Порошенко, напомнив о "подаренных" недавно Киеву списанных патрульных катерах береговой охраны США.
Он назвал этот "щедрый дар" подтверждением того, насколько "важна" Украина для будущего всего свободного мира
Напомним, что накануне в Балтиморе прошла торжественная церемония передачи Киеву двух американских катеров Cutters Drummond и Cushing класса Island. Эти корабли были построены более 30 лет назад и уже давно не используются самими Соединенными Штатами. Более того, они не имеют никакого вооруженного оснащения.
Сайт kp.ru писал о том, что хотя передача катеров рассматривается сторонами как подарок, Киеву все же пришлось выложить 9 млн долларов. Эти средства пошли на покрытие расходов за установку оборудования и транспортировку.