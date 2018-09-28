2018-09-28T11:57:17+03:00
Политика

Порошенко заявил, что Украина де-факто является восточным флангом НАТО

По мнению президента незалежной, его страна важна для будущего свободного мира
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments8
«Щедрый дар» американцев обошелся Киеву в девять миллионов долларов«Щедрый дар» американцев обошелся Киеву в девять миллионов долларовФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна де-факто является восточным флангом североатлантического альянса. Такое заявление политик сделал во время посещения базы Береговой охраны "Балтимор" в Соединенных Штатах.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", — сказал Порошенко, напомнив о "подаренных" недавно Киеву списанных патрульных катерах береговой охраны США.

Он назвал этот "щедрый дар" подтверждением того, насколько "важна" Украина для будущего всего свободного мира

Напомним, что накануне в Балтиморе прошла торжественная церемония передачи Киеву двух американских катеров Cutters Drummond и Cushing класса Island. Эти корабли были построены более 30 лет назад и уже давно не используются самими Соединенными Штатами. Более того, они не имеют никакого вооруженного оснащения.

Сайт kp.ru писал о том, что хотя передача катеров рассматривается сторонами как подарок, Киеву все же пришлось выложить 9 млн долларов. Эти средства пошли на покрытие расходов за установку оборудования и транспортировку.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Бельгия подаст в суд на Google за отказ убрать с карт военные объекты
В GRECO рассказали, какие российские ведомства проверят на коррупцию
Минтруд опроверг сообщения об изменении формулы расчета пенсий
В космосе обнаружен неподвластный физике объект
Представитель Украины не явился на заседание саммита лидеров СНГ
"Легкая шизофрения": Экс-командир Чепиги прокомментировал расследование о Боширове
Пожар в гипермаркете в Новой Москве: эвакуировали 250 человек
Ученые вычислили, как долго просуществует Вселенная
Порошенко встал на колено у могилы Маккейна
"Мне просто повезло": Первый покупатель iPhone на Тверской простоял в очереди менее 3 часов
На итальянском винзаводе взорвалась огромная цистерна с просекко
ЦБ отозвал лицензию у столичного "Банка торгового финансирования"
Чавушоглу: «Турция придает большое значение отношениям с Китаем»
Правительство профинансирует строительство региональных дорог
Илон Маск назвал необоснованными предъявленные ему обвинения в мошенничестве