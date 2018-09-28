2018-09-28T11:57:04+03:00
Политика

Порошенко встал на колено у могилы Маккейна

Президент Украины посетил место захоронения американского сенатора вместе с женой, возложили венок
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Петр Порошенко с супругой Мариной на могиле американского сенатора Джона Маккейна. Фото: пресс-служба президента УкраиныПетр Порошенко с супругой Мариной на могиле американского сенатора Джона Маккейна. Фото: пресс-служба президента Украины
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Лидер Незалежной Петр Порошенко, приехавший в США на Генассамблею ООН, продолжает путешествовать по Америке. Из Балтимора (штат Мэриленд) он отправился в Вашингтон, где вместе с супругой побывал на могилке американского сенатора Джона Маккейна.

«Петр и Марина Порошенко посетили место захоронения сенатора и возложили венок к его могиле», - уведомила сограждан пресс-служба президента Украины, щедро проиллюстрировав сообщение снимками главы государства на кладбище, расположенном на территории военно-морской академии США.

На одной из фотографий Порошенко со скорбным лицом преклонил колено перед последней обителью Маккейна. Этот снимок уже успели обсудить в соцсетях. Многие украинские пользователи считают, что президент и сам унижается, и всю страну позорит.

Стоит отметить, что недавний именинник не впервые шокирует общественность подобными поступками. Например, он встал на колено у памятника жертвам Волынской трагедии в Варшаве. Тогда зоркие юзеры рассмотрели на фото дырявый носок президента.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Балтиморе Порошенко благодарил американцев за передачу Украине двух списанных патрульных катеров береговой охраны США.

Кстати, представитель Пентагона Эрик Пэхон сообщил журналистам, что они не оснащены вооружением, а «щедрый дар» обошелся Киеву в девять миллионов долларов – в эту суму входят модернизация, установка оборудование и транспортировка за океан, на Украину, передает ТАСС.

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