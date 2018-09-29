«Довольно необычно»: Венгрия прокомментировала решение Украины о переброске войск к границе

СЕГОДНЯ 09:17 2018-09-29T09:17:59+03:00

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал появившуюся ранее в СМИ информацию о намерении украинских властей перебросить свои войска к венгерской границе.

Как признался дипломат, он в недоумении, так как не понимает, зачем Киеву нужно переводить войска к границе страны-члена НАТО. При этом глава МИД Венгрии назвал данную ситуацию «довольно необычной». Также Сийярто призвал журналистов обратиться за ответами на все вопросу к властям незалежной. «Это довольно необычно, что они переводят свои войска к границе страны-члена НАТО. Какой в этом смысл - надо спросить их, я не знаю ответа», - приводит слова министра РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, отношения между Будапештом и Киевом обострились еще осенью прошлого года, когда президент незалежной Петр Порошенко подписал скандальный закон «Об образовании». А недавно на Украине объявили о намерении выслать из страны консула Венгрии за выдачу паспортов украинским гражданам.