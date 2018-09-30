Референдум о новом названии страны проходит в Македонии

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-30T08:58:33+03:00

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В воскресенье, 30 сентября, в Македонии проходит референдум об изменении названия страны.

В 07:00 по местному времени (08:00 мск) на территории бывшей югославской республики открылись 3513 избирательных участков. Закроются же они, как ожидается, в 19:00 (20:00 мск). За это время местные жители должны решить, «поддерживают ли они вступление в ЕС и НАТО с принятием договора между Македонией и Грецией».

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК) республики, точное число граждан, обладающих правом голоса, - 1 806 336 человек, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 17 июня Скопье и Афины решили многолетний спор. Правительства этих двух государств подписали договор, который предполагает переименование Македонии в Республику Северная Македония и открывает стране путь в НАТО и ЕС. Однако соглашение вызвало критику как в Греции, так и в самой Македонии.