СЕГОДНЯ 18:58 2018-10-01T18:58:35+03:00

Украина вышлет венгерского консула в Закарпатье, если Будапешт его не отзовет

Изменить размер текста: A A

Украина вышлет из страны венгерского консула в закарпатском Берегово, если Будапешт сам не отзовет его. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Марьяна Беца.

«Наша позиция остается неизменной: если венгерская сторона не отзывает своего консула из Берегово, поскольку она нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях, мы будем высылать консула из Украины, и тогда в ближайшее время он поедет домой» - цитирует Бецу агентство УНН.

Ранее МИД Венгрии отказался отзывать своего генерального консула в городе Берегово Закарпатской области Украины, «несмотря ни на какие рекомендации» Киева.

Поводом для очередного обострения отношений между Бедапештом и Киевом стало опубликованное видео, на котором в венгерском консульстве в Берегово принимают местных жителей в гражданство Венгрии. При этом дипломаты рекомендуют новым согражданам скрывать т украинских властей факт получения венгерского паспорта.

Запись вызвала немалое волнение в Киеве, однако глава МИД Венгрии Петер Сийярто не разделил беспокойства украинских властей. По его словам, двойное гражданство является обычной практикой на территории ЕС, и неприятие этого факта лишь свидетельствует о несерьезном отношении Украины к интеграции в ЕС и НАТО.

После этого высказывания Сийярто пополнил базу скандально известного украинского ресурса «Миротворец».

В свою очередь пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер напомнил Киеву слова губернатора Закарпатья Геннадия Москаля о том, что по меньшей мере половина депутатов Верховной Рады имеют двойное гражданство.

«Но запугать министра иностранных дел Венгрии не удастся. Закарпатские венгры, естественно, могут продолжать рассчитывать на Петера Сиярто и его безусловную, решительную поддержку», - подчеркнул Менцер.

Напомним, в Закарпатской области Украины компактно проживает довольно большая венгерская община, которая является одновременно предметом неустанной заботы Будапешта и причиной головной боли для Киева.

Вопрос закарпатских венгров вновь актуализировался после принятия на Украине дискриминационного по отношению к нацменьшинствам закона «Об образовании». Кроме того, в Закарпатье участились выступления украинских националистов. Будапешт настаивает на введении в регион миссии ОБСЕ, а также грозится препятствовать процессу сближения Киева с ЕС и НАТО.