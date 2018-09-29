2018-09-29T18:54:53+03:00
Политика

Глава МИД Венгрии получил персональную страничку на украинском сайте «Миротворец»

Скандально известный ресурс обвинил Петера Сийярто во вмешательстве во внутренние дела Украины, а также в разжигании и поддержке сепаратистких настроений в стране
Денис СУХОВ
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер СийяртоМинистр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер СийяртоФото: REUTERS
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Скандально известный украинский сайт «Миротворец» пополнил свою базу министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, обвинив его в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Прямые угрозы вооруженным вторжениям на Украину. Вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержка сепаратистских настроений на Украине. Участие в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины», - говорится о причинах появления Сийярто в базе ресурса.

Напомним, отношения между Киевом и Будапештом обострились после принятия укранского закона «Об образовании», дискриминирующего права национальных меньшинств, в том числе венгерской общины, проживающей в Закарпатской области Украины.

Новый виток напряжнности начался после появления видео, на котором предположительно запечатлена церемония принятия жителей украинского Закарпатья в гражданство Венгрии. Комментируя запись, глава МИД Украины Павел Климкин пригрозил выслать из страны сотрудников венгерского консульства в городе Берегово.

В свою очередь Сийярто отметил, что двойное гражданство — распространенная в Европе практика, и неприятие этого феномена украинским руководством свидетельствует о недостаточной готовности Киева к интеграции в ЕС и НАТО.

Сайт «Миротворец» известен тем, что публикует персональную информацию артистов, политиков, общественных деятелей и других лиц, которые выражают отличную от политики точку зрения. Многим из фигурантов базы «Миротворца» впоследствии поступали угрозы.

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