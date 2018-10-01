Трамп назвал новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой важнейшим достижением своей администрации

СЕГОДНЯ 21:07 2018-10-01T21:07:44+03:00

Президент США подчеркнул, что его личные разногласия с премьером Канады Джастином Трюдо не повлияли на заключенные договоренности

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Президент США Дональд Трамп назвал «историческим» новое торговое соглашение с Мексикой и Канадой, которое придет на замену NAFTA. По словам американского лидера, сделка охватывает оборот в 1,2 трлн долларов и является важнейшим достижением его администрации.

«Я с замиранием сердца обращаюсь к американскому народу, чтобы разделить радость от исторической новости не только для нации, но и для всего мира. … Мы успешно завершили переговоры по новейшей сделке для замены NAFTA и торговых соглашений в рамках NAFTA, это произойдет с помощью нового соглашения США-Канада-Мексика, которое называется USMCA», - заявил Трамп, выступая в Белом доме.

Президент напомнил, что с момента заключения Североамериканского соглашения о зоне свободной торговли (NAFTA) торговый дефицит США достиг 2 трлн долларов и страна потеряла 4,2 млн рабочих мест. Теперь стороны достигли договоренности «на основе взаимных и честных подходов», чему не помешали даже трения между Трампом и премьером Канады Джастином Трюдо.

«Не думаю, что это как-то повлияло, он — профессионал, и я — профессионал...Между ним и мной было много трений, но если говорить более конкретно, все сработало. Знаете, когда это закончилось? Около 12 ночи вчера. Он хороший человек, он любит народ Канады», - добавил Трамп, отвечая на вопрос о разногласиях между ним и Трюдо.

У Конгресса США есть 60 дней для того, чтобы одобрить USMCA в текущем составе. Трамп надеется подписать готовый документ до конца ноября. В то же время глава американского государства отметил, что пошлины на импортируемые из Канады и Мексики сталь и алюминий сохранятся.

«Мы не позволим нашей металлургической отрасли исчезнуть. … Нам нужна металлургия, нам нужен наш алюминий. Мы работаем над этим сейчас, но это не было частью переговоров по USMCA», - пояснил президент.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно жестко критиковал NAFTA- одним из его предвыборных обещаний была замена этого соглашения на более справедливое с точки зрения США. Соответствующие переговоры между Вашингтоном, Оттавой и Мехико начались в 2017 году, ранее условия новой сделки были согласованы с мексиканской стороной.