2018-10-01T21:29:17+03:00
Политика

В МИД РФ прокомментировали провал референдума о смене названия Македонии

В дипломатическом ведомстве подчеркнули, что итоги переговоров между Афинами и Скопье будут рассмотрены в СБ ООН
Денис СУХОВ
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В МИД РФ прокомментировали провал референдума о смене названия МакедонииВ МИД РФ прокомментировали провал референдума о смене названия МакедонииФото: Иван ВИСЛОВ
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Прошедший в воскресенье в Македонии референдум о смене названия страны нельзя признать состоявшимся из-за низкой явки (36,8% при минимально необходимом пороге в 50%). Об этом говорится в комментарии, распространенном МИД РФ.

«Македонские избиратели предпочли бойкотировать грубо навязываемые извне Скопье и Афинам решения: ведущие политики из стран НАТО и Евросоюза непосредственно участвовали в развернутой пропагандистской кампании, без стеснения вмешиваясь во внутренние дела этой балканской страны», - подчеркнули в российском дипломатическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что долгосрочное разрешение спора между Скопье и Афинами относительно названия Республики Македония может быть достигнуто только в двустороннем порядке, без внешнего воздействия, «исключительно в рамках правового поля и с опорой на широкую общественную поддержку».

В то же время заключенная на озере Приспа договоренность глав МИД Македонии и Греции этим критериям не соответствует, так как противоречит международному праву и конституции бывшей югославской республики.

«Исходим из того, что в соответствии с пунктом 3 резолюции СБ ООН 845 результаты переговоров между Скопье и Афинами будут рассмотрены в Совете Безопасности ООН», - заключили в МИД РФ.

Напомним, в июне этого года министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика будет переименована в Северную Македонию.

Название Македонии долгое время было предметом жаркого спора между Скопье и Афинами, так как совпадает с названием одного из греческих регионов. Отстаивая свою позицию, Греция последовательно блокировала попытки северного соседа присоединиться к ЕС или НАТО.

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