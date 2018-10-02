2018-10-02T23:43:48+03:00
Политика

Помпео встретится с Ким Чен Ыном в Пхеньяне 7 октября

Госсекретарь США в ходе своего азиатского турне посетит Японию, КНДР, Южную Корею и Китай
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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В начале октября госсекретарь США Майк Помпео отправится в азиатское турне, во время которого посетит Японию, КНДР, Южную Корею и Китай. Так, 7 октября глава американского внешнеполитического ведомства прибудет в Пхеньян, где у него запланирована встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«В Пхеньяне 7 октября госсекретарь встретится с председателем Кимом», - сообщила журналистам на брифинге во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце августа глава Белого дома Дональд Трамп отложил поездку Майка Помпео в КНДР, объяснив решение недостаточным прогрессом в деле денуклеаризации Корейского полуострова. При этом американский лидер выразил надежду, что вскоре госсекретарь все же отправится в Пхеньян, а также заявил о желании вновь провести переговоры лично с Ким Чен Ыном.

Между тем, глава северокорейского МИД Ли Ён Хо, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что КНДР не станет разоружаться до тех пор, пока не получит от США надежные гарантии безопасности.

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