2018-10-03T12:31:03+03:00
Происшествия

В отношении "Натали Турс" возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Туроператор так и не выполнил обязательства перед клиентами, а все предоставленные ими средства были выведены на счета третьих лиц
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против туроператора «Натали Турс»Уголовное дело о мошенничестве возбуждено против туроператора «Натали Турс»Фото: ТАСС
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничество в отношении туроператора "Натали Турс". Такое решение было принято по результатам проверки прокуратуры Центрального административного округа Москвы.

Ведомство изучило появившуюся в СМИ информацию о массовых нарушениях прав граждан со стороны туроператора и выяснило, что договорные обязательства перед клиентами так и не были выполнены.

Сумма в размере более 1 млн рублей, полученная от 5,3 тысячи граждан, поступила на расчетные счета "Натали Турс" и "Панорама Тур", однако никаких услуг оказано так и не было. Более того, руководства компаний не вернули средства своим клиентам, а просто вывели их на счета третьих лиц. В результате материалы расследования были направлены в следственный орган для решения вопроса о начале уголовного преследования подозреваемых.

"По результатам рассмотрения постановления прокуратуры следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Напомним, что 4 сентября "Натали Турс" объявила о прекращении работы. Компании стало не хватать средств для расчетов с партнерами и кредиторами. Только во втором квартале 2018 года убыток составил 8-10 млн рублей. В результате сначала туроператор объявил об отмене чартерных рейсов, а потом и об аннулировании всех подтвержденных туров, передает сайт kp.ru.

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