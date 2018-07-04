"Натали Турс" планирует возобновить продажи с октября 2018 года

СЕГОДНЯ 21:43 2018-07-04T21:44:47+03:00

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Туроператор "Натали Турс", который накануне отменил все подтвержденные туры на период с 4 июля по 30 сентября, планирует возобновить предоставление своих услуг уже в октябре этого года. Такое заявление сделал президент компании Владимир Воробьев.

"Мы предполагаем с 1 октября продолжить отправлять туристов на курорты. Сейчас все продажи выключены. В ближайшие неделю - две проведем переговоры со всеми поставщиками услуг, там, где мы не обнаружим рисков, связанных непредоставлением услуг для наших туристов, мы возобновим сотрудничество, и в продажу пойдут туры", - сказал он.

Глава "Натали Турс" подчеркнул, что несколько недель назад компании стало не хватать средств для расчетов с партнерами, а обязательства перед кредиторами достигли нескольких миллионов долларов. Только во втором квартале 2018 года убыток составил 8-10 млн рублей, передает ТАСС.

Напомним, что в связи с таким положением дел туроператор сначала объявил об отмене чартерных рейсов по направлениям Испания, Италия, Турция и Греция, а после сообщил об аннулировании абсолютно всех подтвержденных туров. Такие меры были вызваны тем, что в ряде стран клиентам "Натали Турс" стали просто отказывать в трансфере и размещении в отелях, поскольку компания не оплатила эти услуги.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что последние туристы этого туроператора будут вывезены из-за рубежа до конца текущей недели.