Путин: Не хотелось бы, чтобы Европа выглядела как Болгария после отказа от «Южного потока»

3 Окт. 23:56 2018-10-04T00:10:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин напомнил европейским странам об ошибке Болгарии, которая в 2014 году проявила слабость и отказалась от прокладки газопровода «Южный поток» через свою территорию, теперь в Софии об этом жалеют.

«Болгария под давлением извне отказалась от этого проекта, теперь они сожалеют, теперь говорят о том, чтобы получить наш газ уже через «Турецкий поток». Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила такую слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», - сказал глава российского государства на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Он заверил, что Россия как была, есть «и, безусловно, всегда будет самым надежным поставщиком» природного газа.

«В том числе и потому, что эта трубопроводная система прямо от первичного источника, прямо с Ямала, из Сибири идет», - отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что эта система лишена транзитных рисков, а собственная добыча в Европе падает. Таким образом, как сказал президент, потребление российского газа неизбежно, потому что «другие варианты есть, но они дороже и будут снижать общую конкурентоспособность европейской экономики», передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что переговоры Владимира Путина с Себастьяном Курцем прошли в Санкт-Петербурге 3 октября. Это была уже четвертая встреча лидеров двух стран в текущем году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большие газовые войны: почему США давят на Европу, чтобы не дать «Северному потоку-2» дотянуться до Германии

12 июня запустили Транс-анатолийский газопровод — это ответный удар по России, которая поставляет свое голубое топливо на юг Европы по дну Черного моря (подробности).