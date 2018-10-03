2018-10-04T00:10:16+03:00
Политика

Путин: Не хотелось бы, чтобы Европа выглядела как Болгария после отказа от «Южного потока»

Президент России предостерег Евросоюз от проявления слабости в решении газовых вопросов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном КурцемПрезидент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном КурцемФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин напомнил европейским странам об ошибке Болгарии, которая в 2014 году проявила слабость и отказалась от прокладки газопровода «Южный поток» через свою территорию, теперь в Софии об этом жалеют.

«Болгария под давлением извне отказалась от этого проекта, теперь они сожалеют, теперь говорят о том, чтобы получить наш газ уже через «Турецкий поток». Очень бы не хотелось, чтобы вся Европа выглядела как Болгария, проявила такую слабость и неспособность защитить свои национальные интересы», - сказал глава российского государства на совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Он заверил, что Россия как была, есть «и, безусловно, всегда будет самым надежным поставщиком» природного газа.

«В том числе и потому, что эта трубопроводная система прямо от первичного источника, прямо с Ямала, из Сибири идет», - отметил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что эта система лишена транзитных рисков, а собственная добыча в Европе падает. Таким образом, как сказал президент, потребление российского газа неизбежно, потому что «другие варианты есть, но они дороже и будут снижать общую конкурентоспособность европейской экономики», передает ТАСС.

Напомним, сайт kp.ru ранее писал, что переговоры Владимира Путина с Себастьяном Курцем прошли в Санкт-Петербурге 3 октября. Это была уже четвертая встреча лидеров двух стран в текущем году.

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