Олег Сенцов объявил о прекращении голодовки
Осужденный в России за организацию терактов на территории Крыма Олег Сенцов объявил об окончании голодовки. Украинский режиссер соблюдал ее с середины мая.
- Олег Сенцов прекратил голодовку, о чем написал письменное заявление и дал согласие на прием пищи. С лучшими диетологами Москвы проведены консультации, как его выводить из состояния голодовки. Для него разработаны соответствующая диета для нормализации его здоровья, - прокомментировал ТАСС Валерий Максименко, заместитель директора ФСИН.
Принять окончательное решение Сенцову помогли врачи лабытнагской больницы, сотрудники ФСИН и адвокаты режиссера. Председатель Совета при президенте РФ развития гражданского общества и правам человека Михаил Федотов также уточнил изданию, что заявление о прекращении голодовки Сенцов подписал сегодня в присутсвии адвокатов.
14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку. Эти пять месяцев он находился под наблюдением медиков ФСИН. Врачи кормили заключенного питательной смесью с его согласия.
Летом Европейский суд по правам человека призывал Сенцова отменить голодовку. Сам осужденный ранее опроверг слухи о том, что находится в критическом состоянии из-за объявленной им голодовки.
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