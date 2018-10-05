Опубликован список погибших в ДТП под Тверью

СЕГОДНЯ 11:30 2018-10-05T13:05:40+03:00

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Опубликован список погибших в результате столкновения маршрутного такси и рейсового автобуса в Тверской области.

Жертвами смертельной аварии стали:

1. Платонова Надежда

2. Чирко Зинаида

3. Бондаренко Валентина

4. Березина Нина

5. Синев Андрей

6. Бойков Александр

7. Лысова Наталья

8. Голубева Наталья

9. Стрелкова Марина

10. Голубева Ольга

11. Крисюк Елена

12. Соколовская Наталья

13. Баранов Владимир

В пятницу на трассе Ржев-Тверь вблизи населенного пункта Некрасово произошло серьезное ДТП: маршрутное такси Ford Transit выехало на встречную полосу, где столкнулось с рейсовым автобусом ЛИАЗ. В результате пострадали 17 человек, 13 из которых погибли — по предварительным данным, все они были пассажирами маршрутки. Для эвакуации пострадавших МЧСзадействовало санитарный вертолет Ми-8.

На видеозаписи с места происшествия видно, что оба транспортных средства получили серьезные повреждения: сильнейший лобовой удар фактически уничтожил левую сторону маршрутки и переднюю часть автобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/671810" frameborder="0"></iframe> В Тверской области столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси.

В настоящее время устанавливаются причины и все обстоятельства аварии, на месте трагедии работают экстренные службы, оперативный штаб возглавил лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.