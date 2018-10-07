2018-10-07T13:02:38+03:00
Спорт

"Ждем реванша": Макгрегор хочет снова встретиться с Нурмагомедовым на ринге

Ирландский боец, похоже, не может принять поражение в схватке с противником из Дагестана
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Хабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-ВегасеХабиб Нурмагомедов одержал победу в бою с Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 229 в Лас-ВегасеФото: REUTERS
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Ирландский боец Конор Макгрегор, который накануне проиграл дагестанцу Хабибу Нурмагомедову, заявил о намерении снова сойтись с ним на ринге. Соответствующая запись появилась через несколько часов после поединка на странице британца в социальной сети.

"Хороший удар. С нетерпением ждем реванша", - написал Макгрегор в микроблоге в Twitter.

Напомним, что долгожданный бой прошел в Лас-Вегасе в это воскресенье, 7 октября. Нурмагомедов взял Макгрегора в удушающий захват уже в четвертом раунде, и тот был вынужден сдаться.

Однако самая "жара" началась уже по окончанию поединка. Дагестанцу не спешили отдавать заслуженный пояс чемпиона UFC, а все потому, что боялись ярости разгоряченной публики, однако и Нурмагомедов не собирался терпеть такого отношения.

В какой-то момент российский боец даже перелез через сетку и бросился в толпу, пытаясь настичь оскорбившего его Диллона Дэниса - тренера Макгрегора. Сайт kp.ru публиковал видео массовой драки, которая началась после таких действия.

Теперь же атлетическая комиссия штата Невада сомневается, стоит ли отдавать чемпионский пояс дагестанцу. Более того, гонорар россиянина также был заморожен до разрешения ситуации.

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