Нурмагомедову могут отказать в визе из-за драки после боя с Макгрегором

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-07T13:19:03+03:00

Хабибу Нурмагомедову могут отказать в визе и лишить титула Фото: REUTERS

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Российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову могут отказать в получении новой американской визы после того, как он спровоцировал массовую драку по окончании поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Такое заявление сделал глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в ходе пресс-конференции.

"Не уверен, что Нурмагомедову дадут ещё визу в США. Пройдёт заседание комиссии, будут штрафы", — сказал президент организации.

Он подчеркнул, что данный инцидент негативно скажется репутации UFC, что не может ни расстраивать.

Напомним, что 7 сентября Нурмагомедов и Макгрегор сошлись на ринге в Лас-Вегасе. Дагестанец одолел противника в четвертом раунде, взяв его в удушающий захват. Однако организаторы отказались вручать чемпионский пояс прямо на ринг, опасаясь реакции зрителей.

Нурмагомедов был недоволен таким развитием событий, а в этот момент он еще и услышал оскорбительное высказывание со стороны тренера ирландца. Тогда россиянин бросился на обидчика с кулаками, спровоцировав массовую потасовку, которая длилась не менее пяти минут. Теперь существует вероятность, что у чемпиона могут отобрать его титул.

Между тем, как писал сайт kp.ru, сам Макгрегор уже потребовал реванша. По словам бойца, он готов снова сойтись на ринге с дагестанцем.

"Сейчас рано говорить о реванше", - прокомментировал эту информацию глава UFC.