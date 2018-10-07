2018-10-07T15:10:18+03:00
Спорт

Видео боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора на турнире UFC 229 появилось в сети

В рамках турнира UFC 229 прошел бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Победу одержал россиянин Хабиб Нурмагомедов, который удачно взял Конора Макгрегора в удушающий захватПобеду одержал россиянин Хабиб Нурмагомедов, который удачно взял Конора Макгрегора в удушающий захватФото: кадр с видео
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В воскресенье, 7 октября, появилось видео боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, который прошел в рамках турнира UFC 229. А «Комсомольская правда» решила показать этот поединок за 30 секунд.

Мы собрали самые яркие моменты одного из самых ожидаемых спортивных событий. На кадрах видно, что победа россиянина была заслуженной. И, конечно же, в ролик попал удушающий приемом, которым Нурмагомедов победил ирландца в четвертом раунде.

Хабиб и МакГрегор: весь бой за 30 секунд.Долгожданное шоу UFC 229 закончилось победой Хабиба Нурмагомедова. Наш спортсмен победил ирландца удушающим премом в 4 раунде

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора прошел в ночь на воскресенье, 7 октября, на арене T-Mobile в американском Лас-Вегасе. Площадка, рассчитанная на 20 тысяч зрителей, была забита до отказа. В результате победу одержал россиянин, который удачно взял своего противника в удушающий захват.

Между тем на этом шоу не закончилось: напряженный поединок завершился громким скандалом. Нурмагомедов, недовольный тем, что ему не стали сразу отдавать чемпионский пояс, перелез через сетку и набросился на тренера своего противника, чем спровоцировал массовую драку.

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