2018-10-09T05:02:07+03:00
В мире

«Мне не нравится, что происходит»: Трамп обеспокоен судьбой пропавшего в Турции саудовского журналиста

Президент США выразил надежду, что ситуация с исчезновением обозревателя The Washington Post вскоре прояснится
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп, выступая перед прессой в Белом доме в понедельник, выразил обеспокоенность судьбой пропавшего в Турции саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

«Я обеспокоен ситуацией. Мне не нравится все, что происходит. Прямо сейчас никто ничего точно не знает», - приводит его слова агентство Reuters.

Американский лидер выразил надежду, что ситуация с исчезновением корреспондента вскоре прояснится.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, саудовский оппозиционный журналист, проживающий в Соединенных Штатах обозреватель газеты Washington Post Джамаль Хашкаджи, пропал 2 октября после того, как посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, куда он отправился, чтобы оформить документы на брак.

Невесту Джамаля в здание не пустили, а через пять часов девушке сказали, что ее жених давно ушел. С тех пор Хашкаджи не выходит на связь. В Турецкой полиции предположили, что журналист убит, ведется расследование.

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