Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило две тысячи
В результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии погибли 2010 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.
"Все тела были массово захоронены", — заявил Нугрохо на брифинге во вторник.
Представитель управления сообщил, что более 83 тысяч человек в данный момент спасаются от стихии во временных убежищах, более 67 тысяч жилых домов были разрушены.
Также Нугрохо сообщил, что в результате землетрясения и цунами около 11 тысяч человек получили ранения.
Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали более 1,5 тысяч жителей Индонезии, под завалами остаются еще 152 тысяч человек.
На минувшей неделе в Индонезии после землетрясения и цунами началось извержение вулкана Сопутана. Он выбросил столб пепла около шести километров высотой. Местные власти предупредили людей об опасности и попросили держаться подальше от вулкана.
Двухметровое цунами обрушилось на индонезийский остров Сулавеси.