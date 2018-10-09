2018-10-09T15:38:04+03:00
В мире

Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии превысило две тысячи

В результате подземных толчков более 67 тысяч жилых домов Индонезии подверглись разрушении
Сакина НУРИЕВА
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В результате цунами и землетрясения в Индонезии разрушены более 67 тысяч жилых домов.В результате цунами и землетрясения в Индонезии разрушены более 67 тысяч жилых домов.Фото: REUTERS
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В результате мощного землетрясения и цунами в Индонезии погибли 2010 человек. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на официального представитель Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB) Сутопо Пурво Нугрохо.

"Все тела были массово захоронены", — заявил Нугрохо на брифинге во вторник.

Представитель управления сообщил, что более 83 тысяч человек в данный момент спасаются от стихии во временных убежищах, более 67 тысяч жилых домов были разрушены.

Также Нугрохо сообщил, что в результате землетрясения и цунами около 11 тысяч человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что жертвами стихии стали более 1,5 тысяч жителей Индонезии, под завалами остаются еще 152 тысяч человек.

На минувшей неделе в Индонезии после землетрясения и цунами началось извержение вулкана Сопутана. Он выбросил столб пепла около шести километров высотой. Местные власти предупредили людей об опасности и попросили держаться подальше от вулкана.

Двухметровое цунами обрушилось на индонезийский остров Сулавеси.

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