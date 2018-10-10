Макгрегора на месяц отстранили от боев в UFC

СЕГОДНЯ 01:41 2018-10-10T01:56:43+03:00

Ирландец не сможет участвовать в поединках по медицинским показаниям [видео]

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Ирландца Конора Макгрегора на месяц отстранили от боев. Такое решение Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), как уточняет пресс-служба организации, приняла по медицинским показаниям 30-летнего бойца смешанного стиля.

Между тем, как ранее сообщал сайт kp.ru, накануне глава комиссии Энтони Марнелл объявил, что ирландца могут наказать за участие в драке, которая произошла сразу после поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Изначально говорилось лишь о наказании дагестансого бойца, гонорар которого был сразу же заморожен, однако просмотр видеозаписей позволил выявить новые факты. Камера запечатлела, как Макгрегор ударил одного из членов команды Нурмагомедова. Кстати, он еще на церемонии взвешивания пытался стукнуть ногой россиянина.

Напомним, в ночь на воскресенье, 7 октября, Нурмагомедов победил Макгрегора на ринге, проведя удушающий прием в четвертом раунде. По окончанию боя российский боец перелез через сетку октагона и кинулся на членов команды противника, в частности, на тренера ирландца. В результате в зале началась массовая потасовка.

Теперь дагестанцу грозит штраф, дисквалификация и даже лишение чемпионского титула. Также санкции могут быть приняты в отношении отдельных членов команды Хабиба.