2018-10-11T15:30:23+03:00
Наука

Первые фото космонавтов после аварийного приземления корабля "Союз МС-10" опубликовал "Роскосмос"

Члены экипажа корабля "Союз" проходят обследование перед вылетом из Жезказгана в Байконур. Смотрите первые фото космонавтов корабля "Союз МС-10" [фото, видео]
Сакина НУРИЕВА
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Астронавт Ник Хейг и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: TwitterАстронавт Ник Хейг и директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Фото: Twitter
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"Роскосмос" опубликовал на свое аккаунте в Twitter первые фотографии космонавтов россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга после приземления на землю корабля "Союза МС-10".

Космонавт Алексей Овчинин. Фото: Twitter

Космонавт Алексей Овчинин. Фото: Twitter

Судя по снимкам, Овчинин и Хейг чувствуют себя хорошо и даже находятся в хорошем расположении духа.

Под комментариями к фото указывается, что члены экипажа корабля "Союз" проходят обследование перед вылетом в Байконур.

Космонавт Ник Хейг. Фото: Twitter

Космонавт Ник Хейг. Фото: Twitter

Сообщается, что в данный момент Овчинин и Хейг находятся в городе Жезказган. О транспортировки космонавтов в Байконур принял решение директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Ранее сообщалось, что состояние космонавтов после приземления не очень хорошее.

Напомним, при при запуске «Союза МС-10» аварийно отключились двигатели второй ступени. О причинах инцидента пока неизвестно.

Член космической Академии назвал возможные причины аварии "Союза".

Экипаж Союза приземлился в Казахстане после аварии .При запуске Союза МС-10 аварийно отключились двигатели второй ступени. На МКС должны были отправиться россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хей

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