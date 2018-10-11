Первые фото космонавтов после аварийного приземления корабля "Союз МС-10" опубликовал "Роскосмос"
"Роскосмос" опубликовал на свое аккаунте в Twitter первые фотографии космонавтов россиянина Алексея Овчинина и американца Ника Хейга после приземления на землю корабля "Союза МС-10".
Космонавт Алексей Овчинин. Фото: Twitter
Судя по снимкам, Овчинин и Хейг чувствуют себя хорошо и даже находятся в хорошем расположении духа.
Под комментариями к фото указывается, что члены экипажа корабля "Союз" проходят обследование перед вылетом в Байконур.
Космонавт Ник Хейг. Фото: Twitter
Сообщается, что в данный момент Овчинин и Хейг находятся в городе Жезказган. О транспортировки космонавтов в Байконур принял решение директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Ранее сообщалось, что состояние космонавтов после приземления не очень хорошее.
Напомним, при при запуске «Союза МС-10» аварийно отключились двигатели второй ступени. О причинах инцидента пока неизвестно.
Член космической Академии назвал возможные причины аварии "Союза".
Экипаж Союза приземлился в Казахстане после аварии .При запуске Союза МС-10 аварийно отключились двигатели второй ступени. На МКС должны были отправиться россиянин Алексей Овчинин и американец Тайлер Хей