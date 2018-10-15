Адвокат Кокорина обжаловал арест футболиста
Защита футболиста Александра Кокорина, который стал фигурантом уголовного дела о хулиганстве после двух драк в Москве, обжаловала его арест. Об этом журналистам рассказал адвокат спортсмена Олег Попов.
«Только что мы направили апелляцию в Тверской суд города Москвы на решение об избрании моему подзащитному меры пресечения в виде содержания под стражу», - сказал юрист ТАСС.
Дело в том, что, по мнению защитника, ранее судом не были учтены все обстоятельства уголовного дела. В частности, Попов заявил, что Кокорин не принимал участие в драке, произошедшей на парковке, в результате которой пострадал водитель ведущей Первого канала. «Напротив, он пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт пытался разнять конфликтующие стороны и остановить конфликт», - заверил адвокат.
Что касается избиения чиновников в кафе «Кофемания», то, как утверждает юрист, стороны достигли примирения «прямо на месте возникновения конфликта».
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник защита второго фигуранта дела о хулиганстве - футболиста Павла Мамаева - попросила суд отпустить спортсмена на тренировки ФК «Краснодар».
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