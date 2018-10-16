Мамаеву предъявили обвинение в побоях

16 Окт. 17:50 2018-10-16T17:52:30+03:00

Между тем, как уточнил источник, близкий к следствию, правоохранители еще будет изучать второе видео

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Во вторник, 16 октября, появилась информация о том, что футболисту Павлу Мамаеву, который ранее был арестован по уголовному делу о драке в центре Москвы, предъявили обвинение в побоях.

При этом источник, близкий к следствию, не исключил, что спортсмена обвинят по нескольким статьям. «Сейчас Мамаеву предъявлено обвинение по одному эпизоду статьи 116 УК РФ ("Побои"). Следствие еще будет изучать второе видео. Будут ли предъявлены еще обвинения, пока неясно», - сказал собеседник ТАСС

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, по данным следствия, 8 октября Мамаев, его коллега Александр Кокорин и их друзья устроили две драки в Москве: сначала они избили водителя одной из ведущих Первого канала, а затем - чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина.

В результате 10 октября оба футболиста были задержаны на 48 часов по подозрению в хулиганстве. А на следующий день Тверской суд арестовал Кокорина и Мамаева на два месяц - до 8 декабря.