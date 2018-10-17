2018-10-17T00:44:33+03:00
В мире

Суд утвердил мировое соглашение Илона Маска с комиссией по ценным бумагам США

Предприниматель должен уйти с поста главы совета директоров Tesla как минимум на три года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Илон Маск должен уйти с поста главы совета директоров Tesla как минимум на три годаИлон Маск должен уйти с поста главы совета директоров Tesla как минимум на три годаФото: REUTERS
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Главу и создателя компании Tesla Илона Маска освободили от «необходимости признавать или отрицать обвинения» в свой адрес. Об этом говорится в постановлении суда в Нью-Йорке, утвердившего мировое соглашение удачливого бизнесмена с федеральной Комиссией по ценным бумагам и биржам США, сообщает агентство Reuters.

Как ранее писал сайт kp.ru, основатель Tesla по договоренности с Комиссией по ценным должен уйти с поста председателя совета директоров компании на три года, но останется руководителем своего детища. Кроме того, предприниматель обязан выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов.

Суд также запретил ему использовать электронную почту, соцсети или другие «коммерческие инструменты» для продажи и покупки ценных бумаг.

Напомним, все началось с заявления Илона Маска, который 7 августа написал на своей странице в Twitter, что хочет превратить Tesla в закрытое акционерное общество и рассматривает возможность покупки всех акций компании по цене 420 долларов за штуку. Позже он объявил, что отказался от этой идеи.

Комиссия подала на Маска в суд за этот пост, обвинив его в мошенничестве и обмане акционеров.

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