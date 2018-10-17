Иран объявил о ликвидации организатора теракта на параде в Ахвазе

17 Окт. 04:38 2018-10-17T04:59:57+03:00

Теракт был совершен во время военного парада в Ахвазе 22 сентября Фото: EAST NEWS

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Корпус Стражей исламской революции Ирана (КСИР) объявил, что силы безопасности Ирака в ходе проведенной ими спецоперации ликвидировали организатора сентябрьского теракта на параде в иранском городе Ахваз. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на пресс-службу КСИР.

Уточняется, что спецоперация проводилась в иракской провинции Дияла во вторник, 16 октября. Силовики уничтожили полевого командира ИГ* и ещё четверых террористов. Именно Абу Заха, по данным властей Ирана, и был главным организатором теракта в Ахвазе.

Напомним, боевики открыли огонь по людям на параде утром, 22 сентября. Собравшиеся на площади граждане сначала приняли стрельбу за часть шоу, и только когда раздались крики и появились раненые, поняли, что это террористическая атака и стали в панике разбегаться. Погибли 29 человек, пострадали около 60, в том числе женщины и дети.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, ответственность за расстрел людей в Ахвазе взяли на себя сразу две группировки. Одна из них, по мнению Тегерана, связана с Саудовской Аравией.

*ИГ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.